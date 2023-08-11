Склад с этиловым спиртом горит в Саратове

Склад с этиловым спиртом горит на площади 400 квадратных метров в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что на месте уже работают спасатели — к ликвидации возгорания привлечены 43 человека и 11 единиц специальной техники. О причинах пожара пока не сообщается.

«До приезда огнеборцев госпитализирован мужчина с ожогами. Информация уточняется», — добавляется в сообщении МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как электросамокат загорелся ночью в одной из столичных квартир, в результате пострадали трое детей.