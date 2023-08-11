Склад с этиловым спиртом горит в Саратове

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 85 0

На месте уже работают спасатели. Что известно о ЧП к настоящему времени?

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Склад с этиловым спиртом горит на площади 400 квадратных метров в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что на месте уже работают спасатели — к ликвидации возгорания привлечены 43 человека и 11 единиц специальной техники. О причинах пожара пока не сообщается.

«До приезда огнеборцев госпитализирован мужчина с ожогами. Информация уточняется», — добавляется в сообщении МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как электросамокат загорелся ночью в одной из столичных квартир, в результате пострадали трое детей.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

18:34
Берите все в свои руки: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 августа
18:21
Раздел питомцев: кому по суду достаются животные при разводе
18:20
Мирошниченко, Васильева, Борисова и Джимбинова: какие трагедии произошли в их судьбах
18:07
Народного артиста РФ Игоря Ясуловича выписали из больницы
17:57
В МИД России предупредили о рисках военного пути урегулирования в Нигере
17:50
Директора фирмы после взрыва в Сергиевом Посаде просят арестовать

Сейчас читают

Есть сложности с речью: Лада Дэнс впервые вышла на связь после страшного ДТП
Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой
«По-другому живут»: как изменились герои в адаптации «Постучись в мою дверь»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку