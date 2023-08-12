Работают круглосуточно: чем занимается медгруппа на донецком направлении СВО
Медицинская группа функционирует на донецком направлении СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru
Героизм на передовой проявляют не только российские бойцы, но и врачи.
На передовой сражаться за жизнь приходится не только в бою, но и в полевых госпиталях. Российские военные врачи круглые сутки оказывают помощь и раненым военным, и мирным жителям.
Как выглядят будни одной такой медицинской группы на донецком направлении, расскажет корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как армия России продвигается в районе Марьинки.
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