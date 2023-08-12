11-летняя девочка уже сделала первую процедуру на лице.

Телеведущая Виктория Боня известна тем, что любит проводить разные эксперименты со внешностью. За этим наблюдает и ее 11-летняя дочь Анджелина, которая также принялась проводить всякие процедуры по улучшению внешности.

Недавно школьница захотела сделать себе коррекцию бровей. Наследница знаменитости уже уверенно работает пинцетом и знает, какой результат хочет получить. Этому не препятствует Боня.

Дива опубликовала видео, на котором ее дочь орудовала пинцетом, глядя в зеркало.

«Анджелина сказала, что хочет тонкие брови. Все, брови щипаешь? Пришло время? Покажи, что ты там нащипала!» — говорит Виктория.

К слову, Боня уже давно позволяет маленькой принцессе проводить разные эксперименты со внешностью — красить пряди, наносить макияж и носить вещи знаменитости.

Также в своем блоге модель признается, что общается с девочкой на «взрослые темы». Например, они говорят о политике и поднимают проблемы экологии.

Как Виктория Боня рискует здоровьем дочери, разрешая носить высокие каблуки?

Свою дочь женщина родила от сына крупного европейского бизнесмена Алекса Смерфита. Их роман длился семь лет, а в 2017 году они развелись. Блогер не раз отмечала, что все случилось без громкого скандала и ругани. После развода у звезды «Дома-2» были влюбленности и романы, но пока ни один из них не закончился свадьбой.

Ранее 5-tv.ru писал, что автоблогер Воротников раскритиковал Боню, посадившую за руль Rolls-Royce дочь.

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