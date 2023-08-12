«Пришло время?» — дочь Бони начала экспериментировать с внешностью

|
Полина Долгова
Полина Долгова 165 0

11-летняя дочь Виктории Бони начала экспериментировать с внешностью

«Пришло время?» — дочь Бони начала экспериментировать с внешностью

Фото: Instagram* / victoriabonya

Читайте нас в: Дзен Новости

11-летняя девочка уже сделала первую процедуру на лице.

Телеведущая Виктория Боня известна тем, что любит проводить разные эксперименты со внешностью. За этим наблюдает и ее 11-летняя дочь Анджелина, которая также принялась проводить всякие процедуры по улучшению внешности.

Недавно школьница захотела сделать себе коррекцию бровей. Наследница знаменитости уже уверенно работает пинцетом и знает, какой результат хочет получить. Этому не препятствует Боня.

Дива опубликовала видео, на котором ее дочь орудовала пинцетом, глядя в зеркало.

«Анджелина сказала, что хочет тонкие брови. Все, брови щипаешь? Пришло время? Покажи, что ты там нащипала!» — говорит Виктория.

К слову, Боня уже давно позволяет маленькой принцессе проводить разные эксперименты со внешностью — красить пряди, наносить макияж и носить вещи знаменитости.

Также в своем блоге модель признается, что общается с девочкой на «взрослые темы». Например, они говорят о политике и поднимают проблемы экологии.

Как Виктория Боня рискует здоровьем дочери, разрешая носить высокие каблуки?

Свою дочь женщина родила от сына крупного европейского бизнесмена Алекса Смерфита. Их роман длился семь лет, а в 2017 году они развелись. Блогер не раз отмечала, что все случилось без громкого скандала и ругани. После развода у звезды «Дома-2» были влюбленности и романы, но пока ни один из них не закончился свадьбой.

Ранее 5-tv.ru писал, что автоблогер Воротников раскритиковал Боню, посадившую за руль Rolls-Royce дочь.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.21
0.93 107.97
0.81
Новые начинания: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 год...

Последние новости

9:52
Созданную для сдерживания паводка дамбу прорвало в Уссурийске
9:32
«Понимают, что им врут»: Вячеслав Макаров о контенте
9:20
В Крыму пресекли попытку атаки 20 беспилотников ВСУ
9:01
«Впитываю каждое слово»: Митя Фомин назвал идеального наставника
8:44
«Пришло время?» — дочь Бони начала экспериментировать с внешностью
8:20
Откроют ворота в рай: Шаляпин назвал себя, Джигурду и Волочкову «святыми людьми»

Сейчас читают

Житель Петербурга погиб во время обвала горных пород в Кабардино-Балкарии
Боится вернуться в Россию: кто угрожает жене Тимура Хайдарова
Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку