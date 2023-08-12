«Пришло время?» — дочь Бони начала экспериментировать с внешностью
11-летняя дочь Виктории Бони начала экспериментировать с внешностью
Фото: Instagram* / victoriabonya
11-летняя девочка уже сделала первую процедуру на лице.
Телеведущая Виктория Боня известна тем, что любит проводить разные эксперименты со внешностью. За этим наблюдает и ее 11-летняя дочь Анджелина, которая также принялась проводить всякие процедуры по улучшению внешности.
Недавно школьница захотела сделать себе коррекцию бровей. Наследница знаменитости уже уверенно работает пинцетом и знает, какой результат хочет получить. Этому не препятствует Боня.
Дива опубликовала видео, на котором ее дочь орудовала пинцетом, глядя в зеркало.
«Анджелина сказала, что хочет тонкие брови. Все, брови щипаешь? Пришло время? Покажи, что ты там нащипала!» — говорит Виктория.
К слову, Боня уже давно позволяет маленькой принцессе проводить разные эксперименты со внешностью — красить пряди, наносить макияж и носить вещи знаменитости.
Также в своем блоге модель признается, что общается с девочкой на «взрослые темы». Например, они говорят о политике и поднимают проблемы экологии.
Как Виктория Боня рискует здоровьем дочери, разрешая носить высокие каблуки?
Свою дочь женщина родила от сына крупного европейского бизнесмена Алекса Смерфита. Их роман длился семь лет, а в 2017 году они развелись. Блогер не раз отмечала, что все случилось без громкого скандала и ругани. После развода у звезды «Дома-2» были влюбленности и романы, но пока ни один из них не закончился свадьбой.
Ранее 5-tv.ru писал, что автоблогер Воротников раскритиковал Боню, посадившую за руль Rolls-Royce дочь.
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