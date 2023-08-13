Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 31 0

Мужчину разыскивали неделю.

Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции

Фото: www.globallookpress.com / Russian FSB press service

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Тема:
Спецоперация

Третий обвиняемый по делу об избиении участника спецоперации самостоятельно явился к стражам правопорядка в Забайкалье, сообщили в пресс-службе МВД.

Известно, что 43-летний гражданин пришел в полицейский участок, где был задержан. На данный момент с ним работают сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам.

Розыск подозреваемого в совершении преступления шел неделю. В поисках принимал участие весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и часть сотрудников уголовного розыска регионального главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа. Вернувшийся из зоны спецоперации Михаил Т. приехал в Нерчинский Завод, на свою малую родину, и встретился в кафе со старым знакомым. В заведении к мужчинам пристала компания. Когда Михаил с другом собирались расходиться по домам, то дебоширы начали преследовать их. После чего догнали ни в чем не повинных граждан и избили. Отмечается, что причиной такого агрессивного поведения стало негативное отношение хулиганов к СВО. Известно, что двух других мужчин уже задержали. Первому 27 лет, а второму — 36.

Ветеран военных действий госпитализирован, сейчас он восстанавливается после ЧП в одной из больниц Читы.

Ранее 5-tv.ru писал, что второй подозреваемый в избиении участника СВО задержан в Забайкалье.

Тема:
Спецоперация
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