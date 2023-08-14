Путин направил президенту Пакистана поздравление с Днем независимости страны

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

В тексте российский лидер отметил дружественные связи двух стран.

Путин направил президенту Пакистана поздравление с Днем независимости страны

Фото: www.globallookpress.com / Raja Imran

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Президент России Владимир Путин направил лидеру Пакистана Арифу Алви поздравление по случаю национального праздника Пакистана — Дня независимости. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В тексте российский лидер отметил дружественные связи двух стран.

«Динамично развивается двусторонний политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах. Москва и Исламабад активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях, а также в решении других актуальных вопросов международной повестки дня», — подчеркнул Путин.

Президент России выразил надежду на продолжение многоплановых отношений и их развития во благо народа.

«Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Пакистана — мира и процветания», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Диалог состоялся в дистанционном формате.

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