Путин направил президенту Пакистана поздравление с Днем независимости страны

Президент России Владимир Путин направил лидеру Пакистана Арифу Алви поздравление по случаю национального праздника Пакистана — Дня независимости. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В тексте российский лидер отметил дружественные связи двух стран.

«Динамично развивается двусторонний политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах. Москва и Исламабад активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях, а также в решении других актуальных вопросов международной повестки дня», — подчеркнул Путин.

Президент России выразил надежду на продолжение многоплановых отношений и их развития во благо народа.

«Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Пакистана — мира и процветания», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Диалог состоялся в дистанционном формате.