Путин отметил конструктивное партнерство России с Индией

Президент России Владимир Путин отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Нью-Дели. Об этом он написал в телеграмме президенту Индии Драупади Мурму по случаю национального праздника — Дня независимости.

«Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в экономической, научно-технической, социальной и других областях. Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах», — отметил российский лидер.

Путин выразил уверенность и на дальнейшее партнерство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская сторона обратилась к Индии с предложением отменить визовый режим при групповом обмене туристами.