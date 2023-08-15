Путин отметил конструктивное партнерство России с Индией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 9 0

Российский лидер направил индийскому коллеге поздравительную телеграмму.

Путин отметил конструктивное партнерство России с Индией

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency

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Президент России Владимир Путин отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Нью-Дели. Об этом он написал в телеграмме президенту Индии Драупади Мурму по случаю национального праздника — Дня независимости.

«Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в экономической, научно-технической, социальной и других областях. Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах», — отметил российский лидер.

Путин выразил уверенность и на дальнейшее партнерство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская сторона обратилась к Индии с предложением отменить визовый режим при групповом обмене туристами.

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