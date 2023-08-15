Обнаружены тела еще троих погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
Таким образом, общее число жертв увеличилось до 30.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве на АЗС в Дагестане, общее число жертв увеличилось до 30. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще троих погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла поздним вечером 14 августа. Травмы получили 75 человек, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах. Кроме того, среди погибших есть дети. Врачи проводят экстренные обследования, хирурги в операционных спасают жизни. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на месте взрыва на АЗС в Махачкале появилась воронка.
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