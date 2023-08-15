Лавров назвал главный способ разжигания Западом конфликта на Украине: делают это постоянно

Глава российского МИД еще раз напомнил миру, кто является настоящим заинтересованным лицом в глобальном кризисе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главный способ разжигания Западом конфликта на Украине. В рамках большой Конференции по безопасности глава МИД отметил, что конфронтацию невозможно завершить, пока «партнеры» будут накачивать киевский режим оружием и боеприпасами.

«Сегодня США и НАТО, и Евросоюз, кстати, ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России, раскола русского мира, накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру, на этот счет уже немало фактов, предъявлено, их авантюрная, безответственная линия существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Все наши отрезвляющие сигналы либо игнорируются, ибо грубейшим образом искажаются в пропагандистских целях», — подчеркнул дипломат.

А также добавил, что попытка надломить Россию — ничто иное, как единственный способ Запада «реанимировать однополярный мир».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Киев в использовании военной мощи США против мирных жителей.