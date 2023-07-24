Российские военные уничтожили склад ВСУ и предотвратили попытку проникновения ДРГ под Херсоном

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 139 0

Киевский режим понес огромные потери как в живой силе, так и в технике.

Российские военные уничтожили склад ВСУ и предотвратили попытку проникновения ДРГ под Херсоном

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

В районе острова Антоновский предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков. По ним был нанесен удар, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«Расчетом FPV-дрона уничтожена одна лодка и шесть боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.). Авиацией был уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Антоновка, а также хранившихся там пять лодок подразделений ВФУ, уничтожены 15 боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены миномет, расчет и боекомплект у нему в районе Антоновки. Там же были ликвидированы шесть боевиков, еще двое ранены.

Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда ВСУ вернули массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО охарактеризовали действия РФ как «вторжение» и объявили экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ предприняли 13 попыток атаковать позиции на сватовском и краснолиманском направлениях, в ходе столкновения боевики понесли значительные потери, более 40 неонацистов сдались в плен.

Тема:
Спецоперация
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