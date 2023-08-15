«Ростех» направит модернизированного робота-сапера в новые регионы

В новые регионы РФ отправят модернизированного робота-сапера МГР-4 «Шмель». Об этом сообщил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Организация занималась разработкой робота через холдинг «Высокоточные комплексы». Сооружение способно на зачистку территории от противопехотных мин, а также на видеомониторинг окружающей обстановки с дальностью до километра.

Кроме того, один их холдингов, входящих в «Ростех», на днях представил обновленную модификацию автоматизированной системы управления «АСУ» войсками «Поляна-Д4М1». Разработка является первой в своем роде и предназначена обеспечивать связь между ВКС и ВМФ России.

Все разработки представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Ростехе» сообщили о серийном выпуске гиперзвукового комплекса «Кинжал».