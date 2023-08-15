Посетителей столичного парка «Зарядье» эвакуировали из-за неопознанного устройства

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Посетителей парка «Зарядье» в Москве эвакуировали из-за неопознанного устройства

Посетителей столичного парка «Зарядье» эвакуировали из-за неопознанного устройства

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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На место оперативно прибыли кинологические службы. Было ли обнаружено опасное устройство?

В Москве эвакуировали людей из парка «Зарядье» из-за поступившей информации о нахождении неопознанного устройства на его территории. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

На место оперативно прибыли кинологические службы, провели тщательный осмотр территории. Никаких опасных устройств обнаружено не было. Вскоре парк открыли для посещения. В настоящее время «Зарядье» работает в штатном режиме, передает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за угрозы взрыва. На проверку помещений и территории достопримечательности Франции ушло порядка трех часов. Как оказалось, сообщение о минировании было ложным.



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