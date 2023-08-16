Застрявшие на взлете: пассажиры Red Wings рассказали о томительном ожидании рейсов
Пассажиры Red Wings рассказали о томительном ожидании вылета из Турции в Россию
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru
Одни несколько суток не могли попасть в Турцию, другие мечтали о возвращении в Россию.
К ситуации со сбоем в работе Red Wings подключился Следственный комитет. В аэропортах застряли сотни клиентов авиакомпании. Одни несколько суток не могли попасть в Турцию, другие мечтали о возвращении домой. Часть туристов, наконец, смогли вылететь из Екатеринбурга в Анталью.
Внезапные проблемы объяснили поломкой техники. Пришлось даже привлечь другого перевозчика. Правда, войти в график это не помогло. В общей сложности были задержаны более десятка рейсов. О том, как отпуск превращается в кошмар, — расскажет корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.
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Как ранее сообщал 5-tv.ru, авиакомпания Red Wings извинилась за задержки рейсов.
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