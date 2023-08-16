Доступно всем: как увидеть новую комету Нишимура невооруженным глазом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Специальные приложения на телефон помогут обнаружить комету Нишимура

Доступно всем: как увидеть новую комету Нишимура невооруженным глазом

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Космический объект совсем скоро пролетит мимо Земли.

В Центре малых планет подтвердили открытие новой кометы. Она получила название C/2023 P1 (Нишимура).

Если переводить это на язык, понятный обычным людям, то буква C означает, что комета непериодическая. То есть через Солнечную систему она пройдет один раз или может появиться снова, но не раньше чем через 200 лет.

Дальше проще — 2023 означает год, в который открыли комету. «P1» в космической сфере — это первая половина августа.

А Нишимура — это фамилия японского астронома, который, соответственно, эту комету и открыл. Издание Starwalk.space сообщило, что космическое тело можно будет увидеть невооруженным глазом после 11 сентября.

Лучший день, чтобы взглянуть на комету — 18 сентября. Именно тогда ее звездная величина будет максимально большой.

Астрономы советуют начать наблюдение за несколько часов до рассвета. До 15 сентября она будет находиться в созвездии Льва, а затем перейдет в Девы. Специальные приложения для телефонов помогут без особого труда обнаружить космическое тело.

Ранее 5-tv.ru писал, что огромный астероид подойдет максимально близко к Земле.

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