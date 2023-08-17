Новые подробности: почему Тимур Хайдаров официально не числится в своей клинике
Адвокат Сенина выяснила, что хирург Хайдаров официально не работает в клинике
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Как изменится дело после обнаружения любопытного факта про оскандалившегося хирурга?
Сотрудники клиник Тимура Хайдарова заявили, что в их архивах нет данных о пациентках, которые жалуются на некачественные операции. Об этом KP.RU рассказала звездный адвокат Елена Сенина, получив обратную связь от популярного доктора.
У юриста есть фото, видео, переписки и банковские выписки, доказывающие, что пострадавшие женщины действительно оперировались у Тимура Хайдарова.
«Мы получили несколько ответов на запросы о предоставлении медицинских документов из клиник, в которых пациентки оперировались у Хайдарова. И в ответах указано, что в архивах информация о них не найдена», — рассказала Елена Сенина.
Она также нашла еще один любопытный факт про оскандалившегося хирурга. Официально он не значится ни в одной из своих клиник, а оплату с пациентов берет только наличными.
«Сейчас позиция представителей Хайдарова и лично Тимура выглядит крайне странной: теперь они все отрицают и не дают никаких объяснений пациентам, которые заплатили большие деньги. Данная ситуация будет рассмотрена нами в контексте наличия признаков мошенничества с соответствующим обращением в правоохранительные органы», — отметила адвокат.
У известного доктора оперировалась не одна звезда шоу-бизнеса. Но первой о его некачественных работах заявила певица Слава. Она пожаловалась на шрамы и асимметрию груди после операции у популярного хирурга.
Хайдаров в ответ заметил, что вмешательство было выполнено профессионально, а последствия могли появиться из-за несоблюдения рекомендаций в период реабилитации.
Недовольство артистки поддержала Любовь Успенская, которая, как оказалось, переделывала работу Хайдарова в другой клинике. Теперь ее и певицу Славу в этом деле защищает Елена Сенина, а Хайдаров выбрал своим адвокатом Александра Добровинского, который охарактеризовал происходящее как «сиськин бунт».
Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Хайдаров улетел за границу на фоне скандалов.
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