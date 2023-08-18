Путин назвал судебную систему базой для государственности РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 73 0

По словам президента, страна сегодня проходит сложный путь.

Путин назвал судебную систему базой для государственности РФ

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Россия сегодня проходит сложный путь своего развития, поэтому укрепление судебной и правовой системы является базой для существования ее государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности», — сказал российский лидер на встрече с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. На повестке дня — масса вопросов.

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