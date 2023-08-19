Почему вам могут не перезвонить: главные ошибки при составлении резюме

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 25 0

К резюме стоит добавить примеры удачно завершенных кейсов и проектов

Фото, видео: www.globallookpress.com / photorevolution; 5-tv.ru

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Какую информацию о себе нужно обязательно указать и на что следует обратить внимание?

Даже при наличии опыта и необходимых качеств соискателю могут отказать из-за недочетов в резюме. Недостаточно просто рассказать о своих достоинствах — их нужно доказать. Все подробности читайте в материале 5-tv.ru.

Что стоит учесть?

  • Прикрепите примеры удачно завершенных кейсов и проектов;
  • Критика предыдущего места работы и открытое разочарование в нем тоже негативно повлияют на впечатление о соискателе;
  • В резюме стоит рассказывать только о тех трудностях, которые были успешно преодолены.

Многие соискатели составляют общее резюме под все вакансии. Без описания цели и конкретного функционала рекрутеры не поймут, что именно вам предложить.

Девять из десяти резюме содержат орфографические ошибки. И уже только поэтому их авторов не рассматривают как претендентов.

Главные ошибки при составлении резюме

  • Понизит шансы получить приглашение и неформальный, клишированный или излишне витиеватый стиль текста;
  • Не стоит слишком скромничать или сильно приукрашивать свои способности. Даже если встреча с рекрутером пройдет успешно, трудности начнутся во время работы
  • Отсутствие ключевых слов для поиска помешает рекрутерам найти ваше резюме. Однако не следует делать его заметным за счет ярких цветов и креативных шрифтов — воспринимать содержание будет сложно.

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