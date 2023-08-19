Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 21 по 27 августа 2023 года.

Неделя будет склонять вас к пересмотру прежних взглядов, способов взаимодействия с партнерами и переоценки восприятия окружающей реальности. Уже вечером 23 августа легендарный ретроградный Меркурий начинает свой попятный путь присоединяется к трем высшим планетам. Многие ощутят состояние иллюзорности, в котором пребывали до сих пор, и возникнет желание сбросить надоевший груз. В этот же день и Солнце меняет свой знак с яркого Льва на скрупулезную и деловитую Деву. Усиливают тягу к материальным ценностям и более земным потребностям. А напряженное воздействие Сатурна на светило повысит рассудительность и расчетливость. Но на деле с чрезмерной серьезностью и критичностью как к себе, так и к окружающим.

Получить наилучший результат от этого периода поможет четкое планирование и ориентир на ранее намеченные цели. Самое время прокачать такие качества как терпение, трудолюбие, ответственность. Сатурн в Рыбах не оставит шансов мальчикам и интриганам уйти от справедливого возмездия кармического блюстителя. Загляните в уголки своей души, проанализируйте прошлое и настоящее, сделав работу над ошибками.

Активный Марс, также находясь в энергии Девы, направляет на следование здоровому образу жизни. Стоит ввести свой ежедневный рацион правильное питание. Звезды советуют повременить с запуском новых долгосрочных проектов и с крупными финансовыми сделками.

Больше гороскопов смотрите здесь

Овен — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Овнам работа и выполнение ежедневных рутинных обязанностей приносит удовольствие и радость. Лучше отложить задачи, требующие приложения сил. Займитесь тем, что приносит пользу делу и телу. Если вы представитель сферы услуг или медработник, то ожидаете повышения дохода.

Телец — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Тельцам можно поиграть с имиджем: использовать яркие аксессуары, украшения из золота, престижные бренды и вещи. В любом случае, у Тельцов есть повод гордиться собой и продемонстрировать миру свой неповторимый стиль. А может, открыть в себе талант актера или дизайнера?

Близнецы — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Близнецам рекомендуется внести в свое жизненное пространство гармонию, уют, энергетический баланс. Попробуйте техники фэншуя или ароматерапии при обустройстве своего дома. Спокойные семейный вечера за вкусным чаем принесут умиротворение вашей непоседливой натуре.

Пять дней везения: когда делать денежную стрижку в июле 2023

Рак — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Раков осенит спонтанно возникшая идея. Самое время для общения, коммуникации, проведения встреч и переговоров. Общественных и политических деятелей ждут трибуны. Можно получить много полезной, интересной и новой информации. Делиться с окружающими своими мыслями и идеями, рассчитывая на понимание.

Лев — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Львам сопутствует удача в административных и организационных процессах. Возможны премии, не исключена и стабилизация финансовых вопросов. Проявите четкость и планомерность в ежедневных делах.

Дева — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Девам не стоит откладывать в долгий ящик любые поездки, путешествия или командировки. Так как появляется возможность узнать новые культуры, установить интересные связи, найти своего гуру или истинный путь. Фортуна включает зеленый свет на вашей улице и открывает невероятные перспективы.

Фортуна «поцелует» четыре знака: гороскоп на июль 2023

Весы — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

У Весов получается пересмотреть глубинные внутренние установки и сделать тщательную инвентаризацию своего «Я». Все, что отжило, должно либо трансформироваться, либо уйти. Кому-то могут присниться вещие сны или прийти подсказки от подсознания. Доверяйте себе — все ответы внутри.

Скорпион — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Скорпионам стоит проявить независимость и нестандартный подход в темах отношений. Не бойтесь рисковать и получить новый опыт — будь то в дружбе, в партнерстве или в общественной деятельности. Удачный период для социально активных людей, движущихся вперед.

Стрелец — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Стрельцам предоставляется прекрасная возможность преуспеть в ораторском мастерстве, торговле или посреднической деятельности. Можно удачно трудоустроиться или создать карьеру с наукой. Заметно повышается работоспособность и эффективность предпринятых действий.

И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Козерог — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Козерогам хорошо заняться реализации собственных проектов, продвигать свои идеи как на международном уровне, так и в научных сообществах. Успешно и продуктивно усваиваются новые знания. Повышается ваш рейтинг, как эксперта. Кому-то повезет встретить свою любовь в путешествии. Происходит желаемый сдвиг в юридических делах.

Водолей — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Водолеям по силам изменить энергетику собственного жилища, затеять ремонт или перестановку. Даже генеральная уборка способна оказать мощное воздействие на атмосферу вашего дома. Любые изменения в этот период будет давать прекрасный преобразующий эффект, как внутреннего состояния, так и внешнего пространства.

Рыбы — гороскоп на неделю

Фото, видео: 5-tv.ru

Сила слов и красноречие поможет Рыбам добиться поставленных целей и убедить в своей точке зрения партнеров, провести деловые переговоры, собеседования, консультации. Смело расширяйте круг общения, заводите новые знакомства с полезными людьми. Высказывайте благодарности окружающим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака летом 2023 повезет в любви.