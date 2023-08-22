«Мужу нравится»: Дарья Пынзарь показала себя после косметологической процедуры
Пынзарь поделилась фото со свежим татуажем губ
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Экс-участница телепроекта выложила фотографию в своем личном блоге и рассказала о впечатлениях.
Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь показала результаты косметологической процедуры, которую сделала в одном из салонов Москвы. Фотографии она опубликовала в своем личном блоге в социальных сетях.
Звезда скандального шоу сделала татуаж губ с последующей растушевкой. Данная процедура придает насыщенный цвет губам и выглядит естественно. Последнее немаловажно, ведь, как признается сама Дарья, ее муж Сергей против увеличения губ.
«А вот такой эффект ему нравится, потому что они будут аккуратные и сразу появится ухоженность», — надеется Пынзарь.
Дарья также отметила, что, как только все окончательно заживет, цвет изменится и станет более насыщенным. Работой мастера она осталась довольна.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь с горечью заявила о разъезде с мужем.
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