Турфирма, проводившая экскурсии по подземельям Неглинки, не зарегистрирована
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Водившая диггеров в подземелье в центре Москвы турфирма не была зарегистрирована
Фото: 5-tv.ru
Директор фирмы А. Ким находится в розыске.
Фирма ООО "Спутник", проводившая экскурсии в подземелье у Неглинки, не согласовывала с городом разрешения на эти мероприятия. Официально она не зарегистрирована, стало известно 5-tv.ru.
Генеральный директор этой турфирмы Александр Ким находится в розыске.
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