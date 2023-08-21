Турфирма, проводившая экскурсии по подземельям Неглинки, не зарегистрирована

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 30 0

Водившая диггеров в подземелье в центре Москвы турфирма не была зарегистрирована

Турфирма, проводившая экскурсии по подземельям Неглинки, не зарегистрирована

Фото: 5-tv.ru

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Директор фирмы А. Ким находится в розыске.

Фирма ООО "Спутник", проводившая экскурсии в подземелье у Неглинки, не согласовывала с городом разрешения на эти мероприятия. Официально она не зарегистрирована, стало известно 5-tv.ru.

Генеральный директор этой турфирмы Александр Ким находится в розыске. 

 

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