Турфирма, проводившая экскурсии по подземельям Неглинки, не зарегистрирована

Директор фирмы А. Ким находится в розыске.

Фирма ООО "Спутник", проводившая экскурсии в подземелье у Неглинки, не согласовывала с городом разрешения на эти мероприятия. Официально она не зарегистрирована, стало известно 5-tv.ru.

Генеральный директор этой турфирмы Александр Ким находится в розыске.