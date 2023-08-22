Погибших может быть больше: главное о трагедии с диггерами под Москвой
Поиски пропавших в коллекторе реки Неглинки продолжатся 22 августа
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
Выяснилось, что походы под землю не согласовали с городскими службами.
Следователи начали обыски в офисах компаний, которые организовывали экскурсии в коллектор у столичной реки Неглинки. Выяснилось, что походы под землю не согласовали с городскими службами Москвы.
По последней информации, обнаружены тела четырех человек. Но погибших может быть еще больше.
Утром поисковая операция продолжится. Подробности трагедии расскажет корреспондент «Известий» Елена Хмура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из организаторов экскурсии задержан, он дает показания. Также проходят обыски в нескольких компаниях, которые продавали билеты на нелегальные экскурсии. Интересно, что агрегатор этих «серых» турфирм находится в Санкт-Петербурге.
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