Погибших может быть больше: главное о трагедии с диггерами под Москвой

Выяснилось, что походы под землю не согласовали с городскими службами.

Следователи начали обыски в офисах компаний, которые организовывали экскурсии в коллектор у столичной реки Неглинки. Выяснилось, что походы под землю не согласовали с городскими службами Москвы.

По последней информации, обнаружены тела четырех человек. Но погибших может быть еще больше.

Утром поисковая операция продолжится. Подробности трагедии расскажет корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из организаторов экскурсии задержан, он дает показания. Также проходят обыски в нескольких компаниях, которые продавали билеты на нелегальные экскурсии. Интересно, что агрегатор этих «серых» турфирм находится в Санкт-Петербурге.