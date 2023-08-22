Свет в конце туннеля: все детали и подробности трагедии с диггерами в подземелье
Диггер не нашел пропавших участников экскурсии в укрытиях коллектора Неглинки
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Один из организаторов экскурсии задержан, он дает показания. Также проходят обыски в нескольких компаниях, которые продавали билеты на нелегальные экскурсии.
А сейчас о трагедии, которую сегодня обсуждала вся страна. В Москве-реке недалеко от Кремля обнаружили тела нескольких человек. Предположительно, все они в составе группы нелегальных диггеров отправились на экскурсию по подземельям столицы, где течет Неглинка — одна из самых старых и длинных рек города.
В тот момент, когда люди были в тоннелях, на Москву обрушился тропический ливень. Выбраться группа уже не смогла, поиски еще трех человек продолжаются.
Один из организаторов экскурсии задержан, он дает показания. Также проходят обыски в нескольких компаниях, которые продавали билеты на нелегальные экскурсии. Интересно, что агрегатор этих серых турфирм находится в Санкт-Петербурге. Все детали узнала корреспондент «Известий» Анна Воропай.
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