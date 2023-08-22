Свет в конце туннеля: все детали и подробности трагедии с диггерами в подземелье

Эфирная новость 31 0

Диггер не нашел пропавших участников экскурсии в укрытиях коллектора Неглинки

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Дело о гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки

Один из организаторов экскурсии задержан, он дает показания. Также проходят обыски в нескольких компаниях, которые продавали билеты на нелегальные экскурсии.

А сейчас о трагедии, которую сегодня обсуждала вся страна. В Москве-реке недалеко от Кремля обнаружили тела нескольких человек. Предположительно, все они в составе группы нелегальных диггеров отправились на экскурсию по подземельям столицы, где течет Неглинка — одна из самых старых и длинных рек города.

В тот момент, когда люди были в тоннелях, на Москву обрушился тропический ливень. Выбраться группа уже не смогла, поиски еще трех человек продолжаются.

Один из организаторов экскурсии задержан, он дает показания. Также проходят обыски в нескольких компаниях, которые продавали билеты на нелегальные экскурсии. Интересно, что агрегатор этих серых турфирм находится в Санкт-Петербурге. Все детали узнала корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Тема:
Дело о гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки
22 авг
Трагический финал: почему участники подземной экскурсии в Москве были обречены
22 авг
Устанавливается местонахождение генеральных директоров компаний, виноватых в гибели диггеров
22 авг
СК РФ установил лиц, причастных к гибели диггеров в подземелье
21 авг
Турфирма, проводившая экскурсии по подземельям Неглинки, не зарегистрирована
21 авг
Последние подробности: сотрудники полиции провели обыски в компаниях, причастных к смерти диггеров
21 авг
Обнаружено тело еще одного участника смертельной экспедиции по подземелью Москвы
21 авг
Трагедия в московских подземельях: Собянин принес соболезнования родным погибших
21 авг
Заполнилось водой под завязку: что известно о трагической экскурсии по подземельям Москвы
21 авг
Бахилы ОЗК, фонарик и перчатки: почему диггеры были обречены на смерть в канализации Москвы
21 авг
Уголовное дело возбудили после гибели диггеров в коллекторах Москвы
+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:30
Матфей Змеесос: почему 22 августа змеи наиболее опасны
3:21
Все аэропорты Москвы закрыты на вылеты и прилеты
3:19
Кандидат в президенты США Рамасвами заявил о необходимости «открыть Россию»
3:03
Свет в конце туннеля: все детали и подробности трагедии с диггерами в подземелье
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
2:47
«Мужу нравится»: Дарья Пынзарь показала себя после косметологической процедуры

Сейчас читают

Турфирма, проводившая экскурсии по подземельям Неглинки, не зарегистрирована
Последние подробности: сотрудники полиции провели обыски в компаниях, причастных к смерти диггеров
Гадалка «очистила» москвичке ауру и кошелек на 88 800 рублей
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку