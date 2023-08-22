Тело пятого погибшего диггера извлекли из Москвы-реки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 23 0

Всего, по данным следствия, в коллекторы несколько дней направились восемь человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Дело о гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки

Тело пятого погибшего диггера, отправившегося с группой других людей по коллекторам столицы, извлекли из Москвы-реки. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В распоряжении также оказались кадры — судя по ним, это женщина.

Известно, что группа диггеров несколько дней назад отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В итоге уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, люди не успели выбраться наружу.

Сначала из реки подняли тело 15-летней девушки, на следующий день — 17-летнего парня. Затем были обнаружены тела еще нескольких погибших. Предположительно, всего отправившихся на экскурсию в коллекторы было восемь человек, включая гида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу о гибели диггеров в коллекторах Москвы. Их доставляют в Следственный комитет на допрос.

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