Задержаны два фигуранта дела о гибели диггеров в Москве

Мужчин доставляют на допрос в Следственный комитет.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу о гибели диггеров в коллекторах Москвы. Их доставляют в Следственный комитет на допрос, сообщает источник 5-tv.ru.

Среди задержанных — генеральный директор фирмы «Спутник», продававшей билеты на эти мероприятия, Александр Ким. Он пытался скрыться за границей, но был объявлен в розыск и не успех уехать. Еще один подозреваемый — Никита Дубас. Всего правоохранители установили троих фигурантов, розыск последнего продолжается.

Известно, что группа диггеров несколько дней назад отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В итоге уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, люди не успели выбраться наружу.

Сначала из реки подняли тело 15-летней девушки, на следующий день — 17-летнего парня. Затем были обнаружены тела еще нескольких погибших. Предположительно, всего отправившихся на экскурсию в коллекторы было восемь человек, включая гида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено после гибели нескольких человек, спустившихся в коллекторы Москвы во время ливня.