Тела еще двоих погибших диггеров подняли из Москвы-реки
Всего, по данным следствия, на экскурсию по коллекторам несколько дней назад отправились восемь человек.
Фото, видео: 5-tv.ru
Тела шестого и седьмого погибших диггеров подняли из Москвы-реки. Об этом сообщает источник 5-tv.ru, уточняя, что к месту съезжаются медики, правоохранители, территорию оцепляют.
На кадрах, появившихся в распоряжении, можно заметить три тела. Предварительно, это двое мужчин и одна женщина.
Известно, что группа диггеров в составе восьми человек несколько дней назад отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В итоге уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, люди не успели выбраться наружу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи начали обыски в офисах компаний, которые организовывали экскурсии в коллектор у столичной реки Неглинки.
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