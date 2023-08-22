Тела еще двоих погибших диггеров подняли из Москвы-реки

Тела шестого и седьмого погибших диггеров подняли из Москвы-реки. Об этом сообщает источник 5-tv.ru, уточняя, что к месту съезжаются медики, правоохранители, территорию оцепляют.

На кадрах, появившихся в распоряжении, можно заметить три тела. Предварительно, это двое мужчин и одна женщина.

Известно, что группа диггеров в составе восьми человек несколько дней назад отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В итоге уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, люди не успели выбраться наружу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи начали обыски в офисах компаний, которые организовывали экскурсии в коллектор у столичной реки Неглинки.