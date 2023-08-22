Тела всех погибших диггеров извлекли из Москвы-реки

Тела всех погибших диггеров, отправившихся несколько дней назад в составе восьми человек по коллекторам, извлекли из Москвы-реки. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Таким образом, поисковая операция завершена.

Известно, что группа диггеров несколько дней назад отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В итоге уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, люди не успели выбраться наружу.

Среди погибших, в том числе, — гид и несовершеннолетние. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу о гибели диггеров в коллекторах Москвы.