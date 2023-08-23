В Астрахани четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 32 0

В связи с трагедией следователи организовали проверку.

Фото, видео: СУ СК Российской Федерации по Астраханской области / astr.sledcom.ru; 5-tv.ru

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Следственный комитет (СК) организовал проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани. Об этом сообщили представители пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.

«Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, четырехлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса „Парк Планета“ по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани», — сказано в заявлении.

В развлекательный центр малыш пришел с мамой, братом и сестрами. С очередной горки он скатился в бассейн самостоятельно, никто из взрослых этого не видел. Только спустя некоторое время другие отдыхающие заметили ребенка под водой. Мальчика вытащили, пытались оказать первую помощь, все бесполезно. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не смогли.

Ответственные ведомства регулярно предупреждают об опасности купания детей в бассейнах и природных водоемах без присмотра взрослых. В летнее время количество погибших по неосторожности значительно возрастает. Так, два дня назад в Пенягинском пруду Москвы утонула 11-летняя девочка, она отправилась к берегу вместе с подругой без старших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резонансном случае в столице — группу диггеров накрыло водой после дождя во время экскурсии по подземелью. Из Москвы-реки извлекают тела погибших, поиски жертв трагедии продолжаются.

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