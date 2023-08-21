Без шанса на спасение: как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 580 0

В состав группы погибших диггеров входило около десяти человек

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Группа желающих вместе с гидом отправилась в подземное путешествие, а теперь спасатели извлекают из воды тела погибших и продолжают искать остальных участников смертельной экскурсии.

На Москве-реке продолжаются поиски участников экскурсии диггеров (исследователи подземных убежищ и других объектов — Прим. ред.). Как стало известно 5-tv.ru, пока что из реки выловили тело 15-летней и 18-летней девушек, а также 17-летнего парня.

Сколько всего людей участвовали в необычной экскурсии — неизвестно. По некоторым данным, группы для подземного путешествия могли составлять до 20 человек, но в предварительном списке — пока четыре человека. Предварительно, в состав группы входило десять человек. Спасатели продолжают поиски тел.

Все добровольцы записались на экскурсию через специальный сайт — за девять тысяч рублей гид должен был провести их по московской канализации и показать «другую столицу».

Примечательно, что в случае дождя поход должны были отменить, однако организаторов прогноз не смутил, и все участники группы, предварительно, стали жертвами сильнейшего ливня, который нагрянул в воскресенье. Уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, и люди не успели выбраться наружу.

После новостей об инциденте все экскурсии по подземным коллекторам в Москве отменили без объяснения причин. Организаторы вернули людям деньги за купленные билеты. Поиски жертв продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга.

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