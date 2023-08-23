Дарью Трепову* в ближайшее время этапируют в Санкт-Петербург
Следствие по делу между тем завершено.
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Дарью Трепову*, обвиняемую в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в ближайшее время этапируют из Москвы в Северную столицу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Известно, что ее переведут в СИЗО-3 города. Следствие по делу между тем завершено.
Взрыв прогремел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Гостья вечера Дарья Трепова* вручила ему статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд Москвы продлил арест Дарье Треповой*.
* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.
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