МИД осудил новые террористические атаки Киева против объектов Москвы
Беспилотники сегодня упали в Химках и Можайском районе.
Фото: © РИА Новости
МИД России осудил очередную попытку киевского режима атаковать Москву тремя беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Решительно осуждаем эти террористические акты. Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что такие действия не останутся без ответа.
Ночью с 22 на 23 августа была успешно пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на Москву с помощью трех БПЛА самолетного типа. Два беспилотника были уничтожены средствами ПВО в двух районах Московской области — Химкинского и Можайского. Третий дрон был подавлен с помощью средств РЭБ, он потерял управление и столкнулся с одним из зданий в «Москва-Сити».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим попытался атаковать Калужскую область двумя беспилотниками, однако они были сбиты.
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