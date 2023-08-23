«Готов к семье и детям»: похоронивший экс-супругу Домогаров женится в третий раз
КР. RU: Александр Домогаров женится в третий раз
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Недавно артист проводил в последний путь бывшую жену. Неужели он так быстро оправился от потери?
Похоронивший бывшую жену актер Александр Домогаров готовится в третий раз отправиться под венец. Об этом сообщает издание KP.RU.
Так, пишет СМИ, 60-летний артист сделал предложение избраннице, с которой живет под одной крышей последние 12 лет. Невесту звезды театра и кино зовут Татьяна Степанова.
Вот уже не первый год женщина работает танцовщицей. Артист не чает в избраннице души, но вести ее под венец отчего-то не спешил.
То ли утрата матери сына перевернула сознание Домогарова, то ли актер все же решился на ответственный шаг, но на днях Степанова все же получила предложение руки и сердца. Не смутила Домогарова ни разница в возрасте, ни осуждение ряда коллег.
«Пока официально Александр с Таней не расписались. Но предложение Домогаров действительно сделал. Они с Таней сейчас живут в загородном доме Домогарова», — рассказала коллега Степановой.
Со своей молодой спутницей Домогаров познакомился в Театре им. Моссовета, где она танцевала в одной из постановок. С артистом у нее почти сразу же закрутился роман, вспоминал он в одном из интервью.
Не так давно артист едва не потерял избранницу: Степанову пытался увести другой мужчина. Вернуть ее Домогаров смог, пообещав ей руку и сердце.
«Домогаров, узнав, что у него появился соперник, вернул Таню, пообещав жениться на ней. Мол, наконец-то готов к семье и детям, мечтает о дочке», — сообщили в окружении пары.
Ранее 5-tv.ru писал о готовящейся свадьбе дочери Александра Малинина.
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