«Готов к семье и детям»: похоронивший экс-супругу Домогаров женится в третий раз

Недавно артист проводил в последний путь бывшую жену. Неужели он так быстро оправился от потери?

Похоронивший бывшую жену актер Александр Домогаров готовится в третий раз отправиться под венец. Об этом сообщает издание KP.RU.

Так, пишет СМИ, 60-летний артист сделал предложение избраннице, с которой живет под одной крышей последние 12 лет. Невесту звезды театра и кино зовут Татьяна Степанова.

Вот уже не первый год женщина работает танцовщицей. Артист не чает в избраннице души, но вести ее под венец отчего-то не спешил.

То ли утрата матери сына перевернула сознание Домогарова, то ли актер все же решился на ответственный шаг, но на днях Степанова все же получила предложение руки и сердца. Не смутила Домогарова ни разница в возрасте, ни осуждение ряда коллег.

«Пока официально Александр с Таней не расписались. Но предложение Домогаров действительно сделал. Они с Таней сейчас живут в загородном доме Домогарова», — рассказала коллега Степановой.

Со своей молодой спутницей Домогаров познакомился в Театре им. Моссовета, где она танцевала в одной из постановок. С артистом у нее почти сразу же закрутился роман, вспоминал он в одном из интервью.

Не так давно артист едва не потерял избранницу: Степанову пытался увести другой мужчина. Вернуть ее Домогаров смог, пообещав ей руку и сердце.

«Домогаров, узнав, что у него появился соперник, вернул Таню, пообещав жениться на ней. Мол, наконец-то готов к семье и детям, мечтает о дочке», — сообщили в окружении пары.

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