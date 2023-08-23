«Как будто резко повзрослела»: Алиана Устиненко сообщила о горе в семье

Что стряслось в личной жизни знаменитости?

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко сообщила фанатам грустную новость. У нее скончался дедушка по маминой линии.

Певица рассказала в личном блоге, что у ее родственника случился инфаркт. Его состояние было нестабильным, и поэтому его перевели в реанимацию — там он провел две недели в коме.

Незадолго до его смерти врачи уверяли Устиненко, что тот идет на поправку. Но все же 86-летний мужчина скончался — звезда была готова к этому, но все равно надеялась на лучшее.

«Дедушка был единственным живым напоминанием о маме на этой земле, рядом с ним я чувствовала себя маленькой внучкой, и теперь как будто резко повзрослела», — призналась исполнительница.

Дети девушки помогают ей пережить утрату. Устиненко отвлекается на них, немного забывая о своем горе.

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