В Челябинской области 30 человек отравились грибами
Много людей пострадали из-за грибов за последнее время. Самое массовое отравление за год произошло в Челябинской области.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
В Челябинской области произошло массовое отравление грибами. В общей сложности 30 человек уже пострадали от этого лесного продукта. Основная часть заболевших пришлась на вторую половину августа. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Гехт порталу URA.RU.
«30 жителей Челябинской области попали в круглосуточный стационар из-за отравления грибами. Десять находились в реанимации, в их числе и дети. Слава богу, всех удалось спасти», — сказала вице-глава региона.
Чиновник отметила, что пик обращений пришелся на период с 19 до 23 августа. Гехт призвала внимательно и тщательно выбирать урожай и обращать внимание на то, что покупается у местных торговцев грибами и не только.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять детей отравились грибами в Ленинградской области. Все произошло в Бокситогорском районе.
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