Второй фильм «Непосредственно Каха» со сценой изнасилования сняли с проката

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Вторую часть фильма «Непосредственно Каха» сняли с проката

Второй фильм «Непосредственно Каха» со сценой изнасилования сняли с проката

Фото: Кадр из к/ф «Непосредственно Каха. Другой фильм», реж. Виктор Шамиров, 2023 г.

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Рейтинг картины в онлайн-кинотеатрах составляет менее трех баллов.

Картина «Непосредственно Каха. Другой фильм» потеряла свое прокатное удостоверение, продержавшись на стриминговых сервисах всего три месяца. Об этом сообщает издание Cinemaplex.

Причиной стала сцена в фильме, где высмеивается изнасилование нетрезвой девушки, а также шутливое оправдание произошедшего, пишут СМИ. Из-за этого киноработа уже подверглась резкой критике в сети.

«Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел в прокат 25 мая, а в онлайн-кинотеатры он попал в июле. По данным издания, фильм собрал в прокате более 335 миллионов рублей. Стоит отметить, что рейтинг картины в различных сервисах не превышает трех баллов.

Ранее 5-tv.ru, писал, что сын режиссера «Белоснежки» раскритиковал Disney за ремейк мультфильма.

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