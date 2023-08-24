«Думала, буду в ходунках»: Алена Апина пошутила о возрасте в день рождения
Апина пошутила, что собиралась встречать 59-летие на ходунках
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитость призналась, что совсем не боится стареть.
Алене Апиной 23 августа исполнилось 59 лет. Певица поделилась с поклонниками своими мыслями по этому поводу в личном блоге в социальных сетях.
Знаменитость опубликовала новый снимок, а в подписи к нему призналась, что раньше свой возраст она представляла совсем по-другому.
«Думала, что свой 59-й день рождения буду встречать в ходунках и со слюноотсосом. А вот и нет!» — похвасталась звезда.
Апина также отметила, что не боится стареть. Хорошо выглядеть можно в любом возрасте, главное — следить за собой и своим здоровьем.
Отметим, что она обрела популярность в 90-е годы, став солисткой группы «Комбинация». Наиболее известные хиты певицы — «Электричка», «Ксюша», «American Boy» и «Бухгалтер».
Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Апина честно рассказала о пластических операциях.
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