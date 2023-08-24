Меры не работают: Бербок признала отсутствие эффекта от антироссийских санкций

В Германии поняли, почему ограничения против РФ не сработали.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок разочарована эффектом антироссийских санкций. Об этом она заявила в интервью на телеканале NTV.

Министр признала, что последствия оказались не такими, какими она ожидала их увидеть, и попыталась найти объяснение этому исходу событий.

«На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях», — заявила она.

Сейчас Бербок убеждена, что конфликт Украины и России не получится разрешить с помощью санкций. Однако не перестала считать, что правительство Германии под стать любому цивилизованному пыталось исправить ситуацию с помощью рациональных мер.

Усиленное санкционное давление в сторону России продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. А для жизни граждан недружественных стран многие санкции оказываются губительными.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова главы МИД ФРГ Бербок о проблемах с газом из-за уроков Путина осудили в Германии.