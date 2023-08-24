Путин назвал действия Запада колониализмом в новой упаковке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 30 0

Он отметил, что ряд государств не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Запад использует свои правила в корыстных целях, это «колониализм в новой упаковке». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что ряд государств не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму.

«Современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами демократии, прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счет, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран», — сказал Путин на заседании лидеров «пятерки» в формате БРИКС плюс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма.

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