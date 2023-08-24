Вдова Шатунова рассказала, когда и где певцу откроют памятник

Монумент артиста появится на Трокуровском кладбище. С какого числа можно будет посмотреть на бронзового музыканта?

Уже прошло больше года со смерти певца Юрия Шатунова. И совсем скоро исполнителю откроют памятник на Троекуровском кладбище в Москве.

Вдова музыканта Светлана Шатунова сообщила изданию aif.ru, что мемориал появится на могиле артиста 6 сентября. Это не просто день в календаре, а дата рождения артиста. В этом году он мог бы отпраздновать свой юбилей. Ему должно было исполниться 50 лет. Торжественная часть открытия памятника начнется в десять утра.

Вдова музыканта возьмет с собой на мероприятия своих детей — Дэнниса и Эстэллу.

Вместе с постаментом высота памятника составит более трех метров, а сама работа будет выполнена из бронзы.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Шатунова тайно прилетела в Россию для встречи с Крутым и Николаевым. Вдова была в Москве в начале апреля. По какому поводу — остается только гадать.