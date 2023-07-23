Вдова Шатунова тайно прилетала в Россию для встречи с Крутым и Николаевым

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Полина Долгова
Полина Долгова 2 889 0

Вдова Юрия Шатунова тайно прилетала в Россию для встречи с Игорем Крутым и Игорем Николаевым

Вдова Шатунова тайно прилетала в Россию для встречи с Крутым и Николаевым

Фото: Яровицын Роман / ТАСС

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Зачем женщина решила встретиться с российскими композиторами?

Артист Юрий Шатунов ушел из жизни чуть больше года назад. Поклонники солиста группы «Ласковый май» никак не могут смириться со смертью кумира, поэтому постоянно несут на Троекуровское кладбище белые розы.

Прежде сообщалось, что вдова певца Светлана Шатунова в этом году не смогла прилететь в Россию, так как последние годы артист вместе с семьей проживал в Германии.

Однако, как оказалось, Светлана все же была в Москве в этом году, пишет издание Woman.ru. Шатунова была в Москве в начале апреля. По какому поводу — остается только гадать. Но, по некоторым данным, композитор Игорь Крутой и музыкант Игорь Николаев виделись с ней.

Не исключено, что их беседа шла о творческом наследии Шатунова. Суды с продюсером Андреем Разиным за песни «Ласкового мая» продолжаются до сих пор.

Знакомство артиста с женой произошло еще в нулевых в Германии. Ради нее он переехал в другую страну. В Баварии, недалеко от Мюнхена они купили особняк, который обошелся стоимостью в десять миллионов долларов. В нем семья Шатунова проводила большую часть времени и воспитывала двоих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, кто завладеет наследством Юрия Шатунова.

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