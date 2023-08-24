Компания Embraer прекратила обслуживание самолета Пригожина в 2019 году

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 19 0

В организации знают об аварии, которая произошла накануне в Тверской области.

Компания Embraer прекратила обслуживание самолета Пригожина в 2019 году

Фото: Люба Островская / ТАСС

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Компания Embraer перестала обслуживать упавший накануне самолет владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В компании отметили, что слышали об аварии, однако точной информацией не обладают.

«Компания соблюдала и продолжает соблюдать международные санкции, наложенные на Россию, что привело к приостановке сервисного обслуживания самолета с 2019 года», — добавили в пресс-службе.

Бизнес-джет Пригожина пропал с радаров спустя полчаса после взлета из Шереметьево 23 августа. На борту находились десять человек. Все они погибли. В настоящее время ведутся экспертизы по опознанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине прокомментировали крушение самолета Пригожина в Тверской области.

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