Компания Embraer прекратила обслуживание самолета Пригожина в 2019 году

Компания Embraer перестала обслуживать упавший накануне самолет владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В компании отметили, что слышали об аварии, однако точной информацией не обладают.

«Компания соблюдала и продолжает соблюдать международные санкции, наложенные на Россию, что привело к приостановке сервисного обслуживания самолета с 2019 года», — добавили в пресс-службе.

Бизнес-джет Пригожина пропал с радаров спустя полчаса после взлета из Шереметьево 23 августа. На борту находились десять человек. Все они погибли. В настоящее время ведутся экспертизы по опознанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине прокомментировали крушение самолета Пригожина в Тверской области.