Компания Embraer прекратила обслуживание самолета Пригожина в 2019 году
В организации знают об аварии, которая произошла накануне в Тверской области.
Фото: Люба Островская / ТАСС
Компания Embraer перестала обслуживать упавший накануне самолет владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В компании отметили, что слышали об аварии, однако точной информацией не обладают.
«Компания соблюдала и продолжает соблюдать международные санкции, наложенные на Россию, что привело к приостановке сервисного обслуживания самолета с 2019 года», — добавили в пресс-службе.
Бизнес-джет Пригожина пропал с радаров спустя полчаса после взлета из Шереметьево 23 августа. На борту находились десять человек. Все они погибли. В настоящее время ведутся экспертизы по опознанию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине прокомментировали крушение самолета Пригожина в Тверской области.
- 24 авг
- Зеленский: Киев не имеет отношения к крушению самолета Пригожина
- 24 авг
- Шансов спастись не было? Часть джета Пригожина нашли в трех километрах от места крушения
- 24 авг
- От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина
- 24 авг
- Тела погибших в авиакатастрофе в Тверской области доставили на экспертизу
- 24 авг
- Крушение самолета в Тверской области: все имеющиеся факты к данному часу
- 24 авг
- Как летевшие на разбившемся судне связаны с Пригожиным — новые подробности
- 24 авг
- Эксклюзивные кадры обломков самолета, который разбился в Тверской области
- 24 авг
- Джо Байден прокомментировал крушение самолета в Тверской области
- 23 авг
- Очевидцы рассказали о первых минутах после крушения самолета под Тверью
- 23 авг
- Росавиация подтверждает, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин
Читайте также
88%
0.32 102.25
-0.50
Нашли ошибку?