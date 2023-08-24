Зеленский: Киев не имеет отношения к крушению самолета Пригожина

В результате случившегося погибли десять человек.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Emmi Korhonen
На Украине прокомментировали крушение самолета, принадлежащего владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, в Тверской области. Свое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский украинскому информационному агентству.
«Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение», — сказал Зеленский на брифинге.
Бизнес-джет Пригожина пропал с радаров спустя полчаса после взлета из Шереметьево 23 августа. На борту находились десять человек. Все они погибли. В настоящее время ведутся экспертизы по опознанию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что появился полный отчет о полете и крушении самолета Пригожина.
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