Зеленский: Киев не имеет отношения к крушению самолета Пригожина

На Украине прокомментировали крушение самолета, принадлежащего владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, в Тверской области. Свое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский украинскому информационному агентству.

«Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение», — сказал Зеленский на брифинге.

Бизнес-джет Пригожина пропал с радаров спустя полчаса после взлета из Шереметьево 23 августа. На борту находились десять человек. Все они погибли. В настоящее время ведутся экспертизы по опознанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появился полный отчет о полете и крушении самолета Пригожина.