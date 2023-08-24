Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в аварию в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 98 0

Позднее он обратился к подписчикам в социальных сетях, заверив, что жив и здоров.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев стал участников аварии в Москве. Сначала о случившемся ДТП сообщил столичный Дептранс, позднее видеообращение записал и сам чиновник.

Авария произошла днем на улице Правды. Помощник Гурулева отмечал, что тот ехал по своей полосе в рамках установленной скорости, но в этот момент с парковки выезжала другая машина — произошло столкновение. Медицинская помощь в результате никому не понадобилась.

Сам Гурулев поделился в социальных сетях, что жив и здоров. В ближайшее время он планирует выезжать в рабочую командировку в Читу в Забайкальский край.

В распоряжении 5-tv.ru также появились видеокадры после ДТП. На них видно сильно поврежденную иномарку — выбита фара, помыта передняя часть BMW.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате наезда автомобиля на тротуар и остановку в Калуге пострадали десять человек, включая двоих детей.

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