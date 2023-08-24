«Вышел в магазин, не вернулся»: основатель «Алисы» пропал без вести в Петербурге

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 508 0

Гитарист «Алисы» Андрей Шаталин пропал без вести в Санкт-Петербурге

«Вышел в магазин, не вернулся»: основатель «Алисы» пропал без вести в Петербурге

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

Читайте нас в: Дзен Новости

63-летнего музыканта объявили в розыск спустя двое суток после исчезновения.

Гитарист Андрей Шаталин, один из основателей рок-группы «Алиса», пропал в Петербурге. С просьбой помочь отыскать музыканта в социальных сетях вышел поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Соответствующее обращение опубликовали в официальной группе объединения ВКонтакте.

Известно, что 22 августа 63-летний гитарист вышел накануне из дома, успев попрощаться с родственниками, а затем исчез. Куда мог податься Шаталин, не понимают ни родственники, ни друзья.

«Внимание, помогите найти! Шаталин Андрей Германович, 63 года. Особые приметы: носит бороду. Худощавое телосложение, носит бороду», — информируют волонтеры.

Как стало известно 5-tv.ru, ранним утром Шаталин «вышел из дома в магазин и в квартиру не вернулся». Друзья рассказывают: ранее ничего похожего за гитаристом не наблюдалось. Испуганные жена и дети, осознав пропажу главы семьи, тут же обратились за помощью к специалистам-поисковикам.

Музыкант был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, на голове была зеленая кепка, а в руках черный зонтик. Именно в таком виде Шаталина видели последний раз.

Ранее 5-tv.ru написал о пропаже бабушки и семилетней девочки в лесах Алтая.

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:33
Захарова о санкциях против «Артека»: «Это — пропагандисты моральных уродств!»
19:24
Остановить рост: в России предложили ввести госрегулирование цен на дизель
19:18
Пушилин о ситуации в ДНР: «Сложно, тяжело, напряженно, но контролируем»
19:09
«Моя любимая»: лыжники Терентьев и Непряева сыграли свадьбу
19:01
Путин выразил соболезнования погибшим при крушении самолета Пригожина
18:59
Суд оштрафовал фирму, из-за которой российских детей выгнали из отеля в Турции

Сейчас читают

"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее
«Теряют границы»: из-за чего российские звезды обращаются к психологам
Памятник Врангелю планируют установить в Ростове-на-Дону
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России