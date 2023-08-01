Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 69 0

Противник тем временем стягивает силы в районе пересохшего Каховского водохранилища.

Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Подрыв Каховской ГЭС

Российские военнослужащие помешали боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнить план по форсированию реки Днепр. Об этом в интервью РИА Новости рассказали власти Запорожской области.

«Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в данный момент ВСУ стягивают силы на правом берегу Днепра близ населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Оттуда украинские боевики собирались начать наступательную операцию в конце июля. Это операция по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Как известно, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли несколько ударов по территории по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Последствием стал нерегулируемый сброс воды, в результате чего были подтоплены прибрежные районы Херсонской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Врио главы региона Владимир Сальдо заявил: водохранилище не обмелело, его просто больше не существует.

Украинское контрнаступление началось в первых числах июня. В бой отправились подготовленные экспертами НАТО военнослужащие, а также военная техника, поставленная западными партнерами киевского режима. Минобороны РФ, а также лично его глава Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин подчеркивали, что своих целей противник не добился, а кроме того, понес огромные потери в живой силе и вооружении.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Западе рассказали о причинах провала контрнаступления ВСУ.

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Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов

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