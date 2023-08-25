Снова за парты: как в школах России будут противостоять буллингу

Больше половины российских ребят, согласно статистике, сталкиваются с травлей.

Меньше недели остается до начала учебного года — школьники снова сядут за парты. Вместе с радостными моментами родителей ждут и неприятные истории.

Больше половины российских ребят сталкиваются с травлей. С этого года для борьбы с издевательствами в учебных заведениях введут антибуллинговую программу.

Проект уже прошел проверку в московских школах, на очереди — вся страна. Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что для борьбы с травлей разработан четкий алгоритм действий для учителей и директоров учебных заведений. Педагогов научат выявлять случаи издевательства над детьми и противостоять агрессии.