Снова за парты: как в школах России будут противостоять буллингу

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Антибуллинговую программу запустят в школах России

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Больше половины российских ребят, согласно статистике, сталкиваются с травлей.

Меньше недели остается до начала учебного года — школьники снова сядут за парты. Вместе с радостными моментами родителей ждут и неприятные истории.

Больше половины российских ребят сталкиваются с травлей. С этого года для борьбы с издевательствами в учебных заведениях введут антибуллинговую программу.

Проект уже прошел проверку в московских школах, на очереди — вся страна. Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что для борьбы с травлей разработан четкий алгоритм действий для учителей и директоров учебных заведений. Педагогов научат выявлять случаи издевательства над детьми и противостоять агрессии. 

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