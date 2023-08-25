Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Богдана
Маленький мальчик страдает от многочисленных опухолей в головном мозге.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»!
Накануне мы рассказали историю о пятилетнем Богдане. У мальчика — несколько опухолей и тяжелейшие эпилептические приступы. Малыш не может долго ходить и постоянно устает.
Спасет Богдана только операция и долгая реабилитация, которые стоят два миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. И даже больше. За сутки вы перечислили свыше трех миллионов и трехсот тысяч рублей. Большое вам спасибо!
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