«Может пораньше»: Хуснуллин раскрыл сроки завершения ремонта Крымского моста

Хуснуллин: разрушенную часть Крымского моста планируется открыть к 15 сентября
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Когда будет полностью восстановлено движение по разрушенному участку объекта?
Восстановление Крымского моста идет по графику. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.
По его словам, работы ведутся, разрушенную часть планируется открыть к 15 сентября.
«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас (идет движение. — Прим. ред.), ждем ее к 1 ноября. Планируем открыть как минимум в срок, как максимум — может на несколько дней пораньше», — сказал Хуснуллин.
Последний раз Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. В ответ Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы скептически относятся к ударам по Крыму со стороны боевиков киевского режима.
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