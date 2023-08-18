Пустая трата: в администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым

США считают атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
Американцы разделились на два лагеря мнений, но очевидно оно — все это не приносит никаких результатов.
Американцы скептически относятся к ударам по Крыму со стороны боевиков киевского режима. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц из США.
Уточняется, что некоторые чиновники считают такие атаки средством для отвлечения внимания. Другие же считают, что это просто пустая трата ресурсов в рамках той стратегии, которая сегодня на самом деле «чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений».
Последний раз Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. В ответ Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев признал свою причастность к атакам на Крымский мост в октябре прошлого года и 17 июля текущего.
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