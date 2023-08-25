«День ликования»: главным режиссером РАМТ стала Марина Брусникина

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 18 0

Главным режиссером РАМТ назначена Марина Брусникина

«День ликования»: главным режиссером РАМТ стала Марина Брусникина

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Труппа прекрасно приняла нового руководителя.

Главным режиссером РАМТ стала Марина Брусникина. Об этом труппе Российского молодежного академического театра на открытии 103-го сезона сообщил художественный руководитель Алексей Бородин. В разговоре с 5-tv.ru народный артист признался, что считает такое решение правильным.

«РАМТ уже пережил сезон без главрежа. После того, как Егора Перегудова пригласили возглавить Театр Маяковского», — отметил он.

Брусника является известным режиссером, которая работала в МХТ имени Чехова и являлась руководителем театра «Практика».

«С Мариной нас связывает целая биография, она в 2013 году поставила замечательный спектакль «Лада, или Радость», — рассказал Алексей Бородин

После этого фрагмента Брусникина поставила еще спектакли. Сейчас на выпуске пятый. Премьера «Здесь дом стоял» состоится 11 сентября. По словам худрука, труппа прекрасно приняла Марину Брусникину. Театр счастлив, что теперь они будут вместе.

Бородин отмечает, что в их театре исторически была женская энергия. Когда-то им руководила Наталья Сац, а также Мария Кнебель. По словам режиссера, когда Марина Брусникина согласилась на предложение, в его жизни случился «день ликования».

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Пенкин поделился воспоминаниями о выступлении с Тото Кутуньо.

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