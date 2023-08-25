Был ли второй? Jetica опровергла связь самолета Embraer-135 с Пригожиным

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 410 0

Jetica: Embraer-135 не имеет отношения к ЧВК «Вагнер»

Был ли второй? Jetica опровергла связь самолета Embraer-135 с Пригожиным

Фото: Виталий Шустров / ТАСС

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Тема:
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Во время крушения джета бизнесмена сообщалось о якобы втором воздушном судне, которое развернулось и улетело в Москву.

Второго самолета во время крушения джета, принадлежащего владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, в Тверской области не было. Об этом заявила компания Jetica 5-tv.ru.

По словам представителей организации-эксплуантанта бизнес-джета, судно с регистрационным номером RA-02748 не имеет никакого отношения ни к Пригожину, ни к ЧВК «Вагнер». Оно в тот день летело из Санкт-Петербурга в Москву без пассажиров на борту по своему собственному маршруту.

О крушении самолета Евгения Пригожина стало известно вечером 23 августа. Личность всех погибших не подтверждена, их тела находятся в морге Тверской области на экспертизе, однако Росавиация сообщала, что на рейс был зарегистрирован Евгений Пригожин.

Глава Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный отчет о полете самолета Пригожина.

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