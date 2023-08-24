От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Пригожина в Тверской области

От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Петроченко

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Сервис Flightradar24 мог отслеживать борт около 35 минут, затем произошло крушение.

Появился полный отчет о полете и крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его опубликовал сервис Flightradar24.

Первые данные о борте были получены в 17:46 по московскому времени. К 18:11 стало известно, что самолет занял высоту в 28 тысяч футов (около 8,5 километра) и летел со скоростью 500 километров в час. В последние минуты полета, около 18:19, борт то резко снижал скорость, то быстро ее набирал.

Окончательные данные о самолете были получены сервисом около 18:20, тогда он находился на высоте около шести километров.

Бизнес-джет пропал с радаров спустя полчаса после взлета из Шереметьево. На борту находились 10 человек. Все они погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом не удивится, если гибель Евгения Пригожина подтвердится.

Тема:
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
24 авг
Тела погибших в авиакатастрофе в Тверской области доставили на экспертизу
24 авг
Крушение самолета в Тверской области: все имеющиеся факты к данному часу
24 авг
Как летевшие на разбившемся судне связаны с Пригожиным — новые подробности
24 авг
Эксклюзивные кадры обломков самолета, который разбился в Тверской области
24 авг
Джо Байден прокомментировал крушение самолета в Тверской области
23 авг
Очевидцы рассказали о первых минутах после крушения самолета под Тверью
23 авг
Росавиация подтверждает, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин
23 авг
Самолет, рухнувший под Тверью, пропал с радаров через 26 минут после вылета
23 авг
Эксклюзивные кадры с места крушения самолета в Тверской области
23 авг
СК: по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело
+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:23
Чудовищная ошибка: в Британии собирают деньги для медсестры-убийцы
10:17
Журналисту WSJ Гершковичу продлили арест до 30 ноября
10:15
В Белоруссии в сентябре пройдут учения «Боевое братство — 2023»
10:09
От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина
10:00
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу: почему молодежь не поймет «Семнадцать мгновений весны»
9:50
Марочко сообщил о поражении штаба ВСУ под Красным Лиманом

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России