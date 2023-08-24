От взлета до крушения: полный отчет о полете самолета Пригожина

Сервис Flightradar24 мог отслеживать борт около 35 минут, затем произошло крушение.

Появился полный отчет о полете и крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его опубликовал сервис Flightradar24.

Первые данные о борте были получены в 17:46 по московскому времени. К 18:11 стало известно, что самолет занял высоту в 28 тысяч футов (около 8,5 километра) и летел со скоростью 500 километров в час. В последние минуты полета, около 18:19, борт то резко снижал скорость, то быстро ее набирал.

Окончательные данные о самолете были получены сервисом около 18:20, тогда он находился на высоте около шести километров.

Бизнес-джет пропал с радаров спустя полчаса после взлета из Шереметьево. На борту находились 10 человек. Все они погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом не удивится, если гибель Евгения Пригожина подтвердится.